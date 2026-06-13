Le Mans: Kubica wsiadł do auta i się zaczęło. Niebezpieczna sytuacja. Kara

Robert Kubica 15 czerwca 2025 roku napisał kolejną piękną kartę w historii polskiego sportu. Były kierowca Formuły 1 razem ze swoim zespołem AF Corse zwyciężył w legendarnym dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans. Wówczas Kubica razem z kolegami podchodzili do rywalizacji w gronie kandydatów do triumfu.

Ze swojej roli AF Corse się wywiązało, a jedną z gwiazd był właśnie Kubica. Po roku Polak razem z z kolegami spróbują obronić tytuł, ale łatwo nie będzie. Rywalizacja o końcowy triumf rozpoczęła się w sobotę 13 czerwca o godzinie 16:00. Od tego momentu oczy motoryzacyjnego świata zwróciły się w stronę walki w Le Mans.

Start Le Mans 24. Kubica bez mierzonego okrążenia

Jeszcze przed startem wyścigu dostaliśmy zaskakującą informację. Zespół AF Corse bez większego pietyzmu podszedł bowiem do rozgrzewki. Tyczyło się to także Roberta Kubicy. Polak nie przejechał nawet mierzonego okrążenia. Wyścig w szeregach zespołu Kubicy rozpoczął Phil Hanson.

Po pierwszej godzinie jazdy zespół Kubicy plasował się na 16. miejscu. AF Corse w tym czasie miało już pewne problemy z samochodem. Po upływie kolejnej godziny ekipa Polaka awansowała o trzy pozycje. Niedługo później w końcu na torze pojawił się Robert Kubica, który za cel miał poprawienie lokaty drużyny.

Polak wykonał naprawdę dobrą pracę. Kubica uzyskał bowiem najlepszy czas okrążenia w wyścigu, a jego drużyna przesunęła się na 12. miejsce. Chwilę przed 20:00 zespół Kubicy otrzymał karę pięciu sekund za niebezpieczne wypuszczenie samochodu ze stanowiska podczas pit-stopu.

Robert Kubica Pawel Murzyn East News





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