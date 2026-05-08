Kubica znów w czołówce. Zadecydował ułamek sekundy

Robert Kubica znów walczy o tytuł mistrza świata FIA World Endurance Championship. Z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie na początku marca odwołano inauguracyjny wyścig, 1812 km Katar. Władze ogłosiły wówczas, że runda ta zostanie przełożona na późniejszy termin, a zmagania w ramach tegorocznej edycji mistrzostw rozpoczną się od rywalizacji we Włoszech przy okazji 6h Imola.

Na torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari ekipa Kubicy radziła sobie znakomicie - w pierwszym treningu Polak okazał się najszybszy, a dobre okrążenia wykręcał także podczas dwóch kolejnych sesji treningowych. Niestety, w kwalifikacjach szczęście nie uśmiechnęło się do zespołu AF Corse #83. Finalnie w wyścigu 6h Imola Robert Kubica, Phil Hanson i Yifei Ye startowali z ósmej pozycji startowej, a zmagania zakończyli na dziesiątej, ostatniej punktowanej pozycji.

Robert Kubica powraca na tor w znakomitym stylu. Polak drugi w ostatnim treningu na torze Spa-Francorchamps

Przed kolejną szansą Krakowianin i jego koledzy z zespołu staną już w ten weekend. Na sobotę 9 maja zaplanowano bowiem wyścig 6 Hours of Spa-Francorchamps. W czwartkowych treningach AF Corse #83 zajął kolejno czwarte i dziewiąte miejsce. W piątek podczas ostatniej sesji treningowej Kubica, Hanson i Ye spisali się znakomicie i pokazali, że rywale powinni obawiać się ich w kwalifikacjach.

Najszybszy w piątkowy poranek był Will Stevens z ekipy Cadillac Hertz Team JOTA (2:02.379), jednak wynik Roberta Kubicy był gorszy jedynie o... 0,023 s. Tym samym Polak okazał się drugim najszybszym kierowcą na torze i liderem w zespole AF Corse. W piątek na belgijskim Circuit de Spa-Francorchamps odbędą się jeszcze kwalifikacje. Jeśli chodzi o kategorię Hypercar, zmagania rozpoczną się o godzinie 15.20, a za kierowcą maszyny #83 ponownie zobaczymy reprezentanta Polski.

Wyścig 6 Hours of Spa-Francorchamps rozpocznie się w sobotę o godzinie 14.00. Poczynania Roberta Kubicy i innych kierowców śledzić będzie można na stronie Interii.

Robert Kubica JULIEN DELFOSSE / Julien Delfosse / DPPI via AFP AFP

Robert Kubica Anita Walczewska/East News East News

Robert Kubica IMAGO/LAURENT CARTALADE / MPS AGENCY © East News

Robert Kubica: Dla mnie Le Mans jest ważniejsze niż Formuła 1 Marek Wicher INTERIA.PL