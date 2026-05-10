Kubica szczery do bólu. "To nie jest miejsce, w którym chcielibyśmy być"

Robert Kubica w ubiegłym roku zaliczył znakomity sezon w wyścigach długodystansowych. Krakowianin przeszedł do historii jako pierwszy reprezentant naszego kraju, który wygrał klasyfikację generalną (hypercar) wyścigu 24h Le Mans, triumfując za kierownicą Ferrari 499P zespołu AF Corse #83. Na tym jednak on, Phil Hanson i Yifei Ye nie poprzestali i do ostatniego wyścigu walczyli o tytuł mistrzów świata, ostatecznie przegrywając jedynie z ekipą Ferrari #51, w której skład wchodzą James Calado, Antonio Giovinazzi i Alessandro Pier Guidi.

Polski kierowca miał nadzieję, że w tym sezonie szczęście wciąż będzie mu sprzyjać i tym razem pozwoli mu sięgnąć po upragnione mistrzostwo. Niestety, początek rywalizacji w ramach tegorocznego czempionatu nie potoczył się tak, jak chciałby tego Krakowianin. Podczas inauguracyjnego wyścigu 6h of Imola ekipa AF Corse #83 zajęła dziesiąte miejsce.

Robert Kubica niepocieszony po 6 Hours of Spa-Francorchamps

Wiele wskazywało na to, że lepszego wyniku Kubica, Hanson i Ye nie wykręcą podczas zmagań w ramach 6 Hours of Spa-Francorchamps. Kwalifikacje ukończyli bowiem na odległej, 13. pozycji. Ostatecznie w sobotę zdołali awansować o kilka pozycji, jednak nie można ukrywać, że w pewnym stopniu przyczynili się do tego rywale i ich problemy na torze. Finalnie maszyna z numerem #83 metę przekroczyła z szóstym czasem.

Po zakończeniu rywalizacji w Belgii Robert Kubica nie krył swojego rozżalenia. Były kierowca Formuły 1 dał wprost do zrozumienia, że ma o wiele większe ambicje, niż walka o pozycje poza podium. "To było maksimum, jakie mogliśmy uzyskać, biorąc pod uwagę start z trzynastej pozycji i przebieg wyścigu. To nie jest miejsce, w którym chcielibyśmy być, ale dobrze, że udało nam się maksymalnie wykorzystać okazje i błędy innych. Odrobiliśmy straty i wyprzedziliśmy innych w ostatniej godzinie" - oznajmił, cytowany przez "SportoweFakty WP".

Przed kierowcami dłuższa przerwa od rywalizacji. Panowie na tor powrócą dopiero na początku czerwca, aby wziąć udział w prestiżowym 24h Le Mans. Przypomnijmy, że to właśnie we Francji Kubica, Hanson i Ye cieszyli się z końcowego triumfu i pokazali, że będą liczyć się w walce o mistrzostwo. Kto wie, może historia zatoczy koło i na Circuit de la Sarthe AF Corse #83 powróci na podium?

Robert Kubica

Robert Kubica

Robert Kubica w barwach AF Corse

