Kubica ściga się w Katarze. Piątkowe kwalifikacje pechowe dla jego AF Corse

Tymczasem przed nami już niebawem nowa kampania WEC, do której Polak tym razem podchodzi jako członek rywalizującej w klasie Hypercar drużyny AF Corse . Pierwszym wyścigiem będzie w tym przypadku współzawodnictwo Qatar 1812 km .

Robert Kubica po zdobyciu tytułu w LMP2: Moja pasja do ścigania się nie zmienia. WIDEO

WEC 2024. Kwalifikacje do Qatar 1812 km. Jak poszło drużynie Roberta Kubicy?

Na początku na torze pojawiły się pojazdy LMGT3, które wzięły udział w pierwszej, trwającej 12 minut, odsłonie eliminacji - najlepszy w tym przypadku był Ian James z Heart of Racing Team z czasem 1:55.251. Dopiero potem do akcji wkroczyły "Hypercary".

Za kierownicą pojazdu numer 83 należącego do AFC zasiadł Yifei Ye, który jednak niestety pozostał zdecydowanie za liderami zmagań - zajął on 12. miejsce, nie kwalifikując się w ten sposób do kolejnej serii (tzw. hyperpole). Najlepszy było tu Porsche Penske - jego kierowca Matt Campbell "wykręcił" czas 1:39.154, Ye tymczasem odnotował 1:40.34.