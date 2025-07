Nie tak dawno temu cała Polska ekscytowała się historycznym triumfem, którego dokonał Robert Kubica . Polski rajdowiec, wraz ze swoim zespołem z AF Corse, stał się bowiem zwycięzcą kultowego i niezwykle prestiżowego 24-godzinnego wyścigu Le Mans . Co więcej, krakowianin nie był w nim sprowadzony wyłącznie do roli statysty. To głównie dzięki jego umiejętnościom niefabryczny zespół sięgnął po ten wiekopomny sukces.

Zwycięstwo to pozwoliło Kubicy stać się dopiero drugim zawodnikiem, który w XXI wieku posiada w swoim dorobku zarówno Le Mans, jak i triumf w wyścigu Formuły 1. Tego drugiego Kubica dokonał w 2008 roku, kiedy to jako kierowca zespołu BMW Sauber stanął na najwyższym stopniu podium podczas Grand Prix Kanady . Łącznie w swojej raptem pięcioletniej karierze kierowcy F1 Kubica zgromadził na swoim koncie 274 punkty. Wszystkie wymienione wyżej osiągnięcia mogły jednak nigdy nie mieć miejsca.