Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kubica musiał opuścić Polskę po tym, co mu zrobiono. "Musiałem się wyprowadzić"

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Wymieniając nazwiska najbardziej zasłużonych dla Polski sportowców, nie sposób wspomnieć o Robercie Kubicy. Legendarny już kierowca swego czasu był jednym z tych, którzy nie mogli cieszyć się przesadną prywatnością, bowiem jego każdy krok śledzili paparazzi. Ponad dwie dekary później Kubica jasno dał do zrozumienia, że przez to musiał opuścić nasz kraj.

Mężczyzna w żółto-czerwonej kurtce i czapce z logo ORLEN siedzi przed kamerą, w tle widoczny inny mężczyzna w podobnych barwach na tle tablicy z planami.
Robert KubicaIMAGO/Leco VianaEast News

Robert Kubica swoimi kolejnymi sukcesami w karierze, na stałe zapisał się na kartach historii polskiego sportu, dziś będąc jednym z najpopularniejszych i najbardziej szanownych sportowców w naszym kraju. Zwycięzca ubiegłorocznego wyścigu Le Mans gościł teraz w podkaście Przemysława Górczyka, gdzie miał okazję opowiedzieć nieco więcej o swojej karierze i życiu. Nie ukrywał też, jak bardzo sława odbiła się na jego komforcie życia. 

- Jak dostałeś się do Formuły, mocno się zmieniło Twoje życie? Jak zostaje się kierowcą Fomuły 1 dużo się zmienia? - dopytywał prowadzący. Zanim Kubica odpowiedział na to pytanie, na jego twarzy zagościł szeroki uśmiech. A później nadeszła wypowiedź, w której ujawnił, jak trudny był to dla niego czas.

Aleksandra Mirosław kończy karierę. Sezon 2026 będzie dla niej ostatnim

Robert Kubica: Dla mnie Le Mans jest ważniejsze niż Formuła 1Marek Wicher INTERIA.PL

Kubica musiał wyprowadzić się z Polki. Ujawnił, co go tutaj spotkało

- Uśmiecham się, ponieważ tak. I niekoniecznie na dobre... Ja jestem osobą, która rozdziela bardzo życie prywatne od zawodowego i w 2004 roku wróciłem do Polski i mieszakłęm w Polsce. Podpisałem ten kontrakt z BMW i niestety musiałem się wyprowadzić, ponieważ trudno mi było nawet wyjść z domu... Ogólnie był duży nacisk na zrobieni story, szukanie jakiejś sensacji - wrócił pamięcią do początku XXI wieku.

Okazuje się, że przesiadywanie pod jego domem, czy nawet wykorzystywanie pobliskich drzew do tego, by zobaczyć, co dzieje się u Kubicy, to była normalność rozgrywająca się pod domem byłego kierowcy Formuły 1.

- Nie wiem, czy to byli tacy profesjonalni paparazzi. Pamiętam, że miałem historię, że nawet raz zamówiłem facetowi pizzę, którą mu dostarczyli do auta, ponieważ nie wychodził z tego auta przez długie dni. Nie wiem - chowanie się w żywopłotach, wchodzenie na drzewach i takie rzeczy - dodał po chwili. - Dla mnie to było uciążliwe - skwitował.

Dla mnie sport jest sportem. Śmieję się, że gdybym był lepszym marketingowcem, to miałbym więcej pieniędzy, ale ja tego nie robię. Moim motto i motorem napędowym jest pasja i to, że robię to, co lubię. Ja rozdzielałem te dwie rzeczy i nie lubię, jak wchodzi się w moją strefę prywatną i nie chcę. 
Robert Kubica o prywatności. 

Były kierowca Formuły 1 bardzo cieszy się z tego, że udało mu się poprowadzić swoją karierę tak, aby nie wszystkie informacje o nim były jawne. To pozwala mu oddzielać życie prywatne od zawodowego.

Zobacz również:

Marek Papszun i Steve Kapuadi
Ekstraklasa

Papszun ledwo zaczął i już się żegna. Wszystko po bolesnej porażce. To koniec

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Robert Kubica
Robert KubicaJULIEN DELFOSSE / Julien Delfosse / DPPI via AFPAFP
Robert Kubica
Robert Kubica Alessio Morgese/NurPhotoEast News
Robert Kubica u boku Roberta Shwartzmana i Yifeia Ye
Robert Kubica u boku Roberta Shwartzmana i Yifeia YeFREDERIC LE FLOC H / Frédéric Le Floc'h / DPPI via AFPAFP
DJB: Kto ma największe szanse na triumf w Lidze Europy? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja