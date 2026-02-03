Kubica musiał opuścić Polskę po tym, co mu zrobiono. "Musiałem się wyprowadzić"

Robert Kubica swoimi kolejnymi sukcesami w karierze, na stałe zapisał się na kartach historii polskiego sportu, dziś będąc jednym z najpopularniejszych i najbardziej szanownych sportowców w naszym kraju. Zwycięzca ubiegłorocznego wyścigu Le Mans gościł teraz w podkaście Przemysława Górczyka, gdzie miał okazję opowiedzieć nieco więcej o swojej karierze i życiu. Nie ukrywał też, jak bardzo sława odbiła się na jego komforcie życia.

- Jak dostałeś się do Formuły, mocno się zmieniło Twoje życie? Jak zostaje się kierowcą Fomuły 1 dużo się zmienia? - dopytywał prowadzący. Zanim Kubica odpowiedział na to pytanie, na jego twarzy zagościł szeroki uśmiech. A później nadeszła wypowiedź, w której ujawnił, jak trudny był to dla niego czas.

Kubica musiał wyprowadzić się z Polki. Ujawnił, co go tutaj spotkało

- Uśmiecham się, ponieważ tak. I niekoniecznie na dobre... Ja jestem osobą, która rozdziela bardzo życie prywatne od zawodowego i w 2004 roku wróciłem do Polski i mieszakłęm w Polsce. Podpisałem ten kontrakt z BMW i niestety musiałem się wyprowadzić, ponieważ trudno mi było nawet wyjść z domu... Ogólnie był duży nacisk na zrobieni story, szukanie jakiejś sensacji - wrócił pamięcią do początku XXI wieku.

Okazuje się, że przesiadywanie pod jego domem, czy nawet wykorzystywanie pobliskich drzew do tego, by zobaczyć, co dzieje się u Kubicy, to była normalność rozgrywająca się pod domem byłego kierowcy Formuły 1.

- Nie wiem, czy to byli tacy profesjonalni paparazzi. Pamiętam, że miałem historię, że nawet raz zamówiłem facetowi pizzę, którą mu dostarczyli do auta, ponieważ nie wychodził z tego auta przez długie dni. Nie wiem - chowanie się w żywopłotach, wchodzenie na drzewach i takie rzeczy - dodał po chwili. - Dla mnie to było uciążliwe - skwitował.

Dla mnie sport jest sportem. Śmieję się, że gdybym był lepszym marketingowcem, to miałbym więcej pieniędzy, ale ja tego nie robię. Moim motto i motorem napędowym jest pasja i to, że robię to, co lubię. Ja rozdzielałem te dwie rzeczy i nie lubię, jak wchodzi się w moją strefę prywatną i nie chcę.

Były kierowca Formuły 1 bardzo cieszy się z tego, że udało mu się poprowadzić swoją karierę tak, aby nie wszystkie informacje o nim były jawne. To pozwala mu oddzielać życie prywatne od zawodowego.

Robert Kubica JULIEN DELFOSSE / Julien Delfosse / DPPI via AFP AFP

Robert Kubica Alessio Morgese/NurPhoto East News

Robert Kubica u boku Roberta Shwartzmana i Yifeia Ye FREDERIC LE FLOC H / Frédéric Le Floc'h / DPPI via AFP AFP

