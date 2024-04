Kubica mógł stanąć na podium w Barcelonie. Jedynie siódme miejsce

Inauguracyjny wyścig długodystansowych mistrzostw Europy wygrał w klasyfikacji generalnej zespół COOL Racing. W teamie Orlen Team AO by TF obok Polaka jechali Szwajcar Louis Deletraz i 20-letni Brytyjczyk Jonny Edgar.

Kubica jako pierwszy jechał w swoim zespole. Były kierowca Formuły 1 po starcie szybko wyprzedził kilku rywali i wydawało się, że zapowiada się walka o podium. Ale tym razem dał o sobie znać pech. Po kilku okrążeniach okazało się, że w bolidzie Oreca 07 Gibson doszło do uszkodzenia przodu. Powstało w momencie, gdy na torze pojawiła się żółta flaga i zrobiło się lekkie zamieszanie.

Kubica siódmy w Barcelonie

Kubica zjechał do serwisu, wymiana uszkodzonego elementu trwała dość długo, gdyż pojawiły się problemy z wymontowaniem zniszczonego fragmentu. Polak wrócił na tor na 21. pozycji, ale kilka minut później musiał ponownie zjawić się w serwisie na tankowanie.

Jako ostatni jechał doświadczony Deletraz. Szwajcar odrobił kilka pozycji, ale ostatecznie dojechał do mety jako siódmy . Nie był w stanie zrobić nic więcej z powodu neutralizacji i żółtych flag, które miały negatywny wpływ na możliwość realizacji założonej strategii.

Kubica wrócił do rywalizacji w ELMS po trzech latach. W sezonie 2021 już startował w belgijskim Team WRT i wtedy w klasie LMP2 wraz z Deletrazem i Chińczykiem Yifei Ye zwyciężył w klasyfikacji generalnej cyklu. European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT.