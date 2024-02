To jest naturalna konsekwencja pokazanych przez nas dowodów. To wszystko jest w zeznaniach świadka, którego przedstawiliśmy, czyli Krzysztofa B., który jasno wszystko opisał, jak działał ten proceder. Jestem pewien, że dołożyliśmy, my jako nasze biuro, nie małą cegiełkę, tylko ogromną cegłę w tworzeniu tego aktu oskarżenia, który trafił teraz do sądu. To my wszystko pokazaliśmy publicznie. Wcześniej Leszek K. starał się zasłaniać swoimi kontaktami, żoną, która była prokuratorem. To nic nie dało, w tej chwili sprawa jest w rękach sądu

~ powiedział Rutkowski dla "Faktu".