Marta Garcia Lopez to 24-letnia Hiszpanka, która na co dzień jest kierowcą wyścigowym. Podczas sobotnich zawodów na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w ramach rywalizacji w Le Mans Cup doszło do koszmarnego wypadku z udziałem samochodu prowadzonego przez młodą zawodniczkę. Pojazd uderzył w bariery, a kilka sekund później stanął w płomieniach. "Przeżyłam jeden z najtrudniejszych momentów w mojej karierze" - pisze Garcia w mediach społecznościowych, dołączając zdjęcie ze szpitala.