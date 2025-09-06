Kolejny kapitalny występ polskiego kierowcy. Do końca walczył o zwycięstwo

Rok 2025 jest dla Romana Bilińskiego absolutnie przełomowy. Polski kierowca po raz pierwszy w swojej karierze przystąpił do zawodów Formuły 3, i nie ma co ukrywać, stał się on jedną z wielkich nadziei polskiego motosportu. Zapewne każdy zawodnik marzy o takim debiucie, jaki zaliczył Biliński. Zawodnik zespołu Rodin Motorsport zainaugurował bowiem swój udział w F3 od umiejscowienia się na najniższym stopniu podium podczas zmagań w Melbourne.

Niestety kolejne rywalizacje nie wychodziły mu tak dobrze, choć podczas startu na torze Imola był on naprawdę bliski ponownego znalezienia się w czołówce wyścigu. Niespełna tydzień po zmaganiach we Włoszech Biliński przeniósł się do księstwa Monak, gdzie ustanowił swój nowy życiowy rekord - 2. miejsce w zmaganiach F3. Od tego czasu rozpoczęła się dość niefortunna seria startów, które w zatrważającej większości kończyły się dla niego odległymi pozycjami końcowymi. Co prawda dwa razy Polak otarł się o podium, lecz ostatecznie na ponowne stanięcie na "pudle" musiał trochę poczekać.

"Świątynia Prędkości" łaskawa dla Bilińskiego. Polak wyrównał życiowy sukces

Sobotnie zmagania na torze w Monzie zwyciężył Tim Tramnitz z MP Motorsport. Nie było to ogromne zaskoczenie, bowiem w ubiegłorocznej edycji włoskiego sprintu Niemiec również kończył rywalizację na pozycji lidera stawki. Tuż za jego plecami linię mety przekroczył natomiast Roman Biliński, który tegoroczną rozpoczynał rywalizację z 7. pozycji startowej. Był on niezwykle blisko wygrania całego wyścigu, bowiem do triumfującego rywala tracił nieco ponad 1 sekundę.

Polak bezwzględnie wykorzystał błędy przeciwników na pierwszej szykanie, co pozwoliło mu błyskawicznie awansować na wyższe pozycje w wyścigu. W późniejszej części Biliński wykonał natomiast idealny manewr, którym wytrącił z czołówki startującego z pole position Laurensa van Hoepena.

Po neutralizacji, wymuszonej przez kraksę z udziałem trzech kierowców, losy Bilińskiego jednak zawisły na włosku. Polak musiał bronić się bowiem przed dużymi naciskami ze strony Martiniusa Stenshorne'a, który próbował odmienić losy sprintu na ostatnim okrążeniu. Biliński utrzymał jednak nerwy na wodzy, przez co ostatecznie zakończył zmagania tuż za plecami Tramnitza. Tym samym zawodnik ekipy Rodin Motorsport zdołał powtórzyć swoje historyczne osiągnięcie, które ustanowił kilka miesięcy wcześniej w ramach zawodów w Monaco.

Bolid Romana Bilińskiego Piotr Zajac/REPORTER East News

Roman Biliński Beata Zawrzel/REPORTER East News

Roman Biliński cieszący się z 2. miejsca w sprincie w Monzie Beata Zawrzel/REPORTER East News

Polsat Sport Polsat Sport