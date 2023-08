Kolejna tragedia na torze wyścigowym. Nie żyje 22-letni zawodnik

Sierpień jest bez wątpienia pechowym miesiącem dla świata motocyklowego w Azji. Kilkanaście dni temu w mediach pojawiła się informacja o tragicznej śmierci 13-letniego Shreyasa Hareesha. Młody motocyklista zginął podczas mistrzostw Indii. Teraz z azjatyckiego kontynentu napłynęły do nas wieści o śmierci kolejnego młodego sportowca - 22-letniego Harukiego Noguchiego.

Nie żyje Haruki Noguchi. 22-latek miał wypadek podczas mistrzostw Azji

Dwa lata wcześniej, w 2017 roku Haruki Noguchi zadebiutował na poważnym poziomie. Wówczas zaczął regularnie startować w mistrzostwach Japonii . W tym sezonie natomiast zaliczany był do grona faworytów podczas mistrzostw Azji. Niestety, nie dane mu było zdobył tytułu mistrza.

W ubiegły weekend w Indonezji na torze Pertamina Mandalika International Circuit rozgrywano czwartą rundę mistrzostw Azji. Podczas tego wyścigu doszło do tragicznego wypadku zawodnika HARC Pro SDG Honda Racing. 22-letni motocyklista od razu przetransportowany został do centrum medycznego znajdującego się na torze. Jego stan był jednak na tyle poważny, że Japończyk przewieziony został do szpitala w Mataram na wyspie Lombok.