Kapitalne wieści z Włoch. Życiowa szansa przed Kacprem Sztuką

Kacper Sztuka jest w trakcie najważniejszego sezonu w dotychczasowej karierze. Polak po kapitalnych występach we włoskiej Formule 4 otrzymał telefon od giganta z Red Bulla i dołączył do akademii najlepszego zespołu świata. Nasz rodak otrzymał wtedy nie tylko dostęp do wybitnych specjalistów, ale także zaliczył sportowy awans, dołączając do stawki F3. "Czerwone Byki" zadbały o to, by utalentowany zawodnik znalazł się też w solidnym zespole, dlatego Sztuka trafił do solidnego MP Motorsport.

