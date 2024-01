Kacper Sztuka coraz bliżej Formuły 1. Polak podpisał bardzo ważny kontrakt

Ledwo skończył najlepszy rok w mojej wyścigowej karierze, a już dzisiaj mogę potwierdzić, że pojadę w pełnym sezonie FIA Formuły 3 z zespołem MP Motorsport! To najlepszy krok w rozwoju dla mnie jako kierowcy ze wszystkich możliwych. Wielu z was czekało na tę wiadomość i cieszę się, że mogę to dziś ogłosić. To spełnienie marzeń. MP Motorsport jest czołowym zespołem, który walczy o najwyższe pozycje. Ich doświadczenie będzie dla mnie niezwykle ważne w debiutanckim sezonie, który rozpocznie się na początku marca w Bahrajnie

~ przekazał 17-latek po podpisaniu kontraktu.