Grand Prix Włoch. Robert Kubica pojechał po raz 99. Czy będzie setny występ?

Motorowe

Polski kierowca Robert Kubica zajął czternaste miejsce podczas Grand Prix Włoch na torze Monza. To był jego 99. występ na torach Formuły 1. - Nie wiem, czy będzie setny. A czy ktoś niedawno myślał, że zdarzy się 99. albo 98.? Abu Dhabi miał być moim ostatnim - mówił po wyścigu we Włoszech. Polak odniósł się również do medialnych plotek, według których mógłby dołączyć w sezonie 2022 do ekipy Aston Martin.

Robert Kubica po wyścigu o Grand Prix Włoch