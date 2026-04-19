Za nami pierwsza runda Długodystansowych Mistrzostw Świata 2026. Robert Kubica w dalszym ciągu występuje z Philem Hansonem i Yifeiem Ye w zespole AF Corse. Załoga nosi numer 83. W piątkowych treningach zajmowała 1. i 7. miejsce w treningach. W sobotnim była czwarta. Gorzej poszło w kwalifikacjach. Nasz rodak niestety popełnił błąd na pierwszym zakręcie toru Imola i zniszczył opony. Skończyło się na 8. pozycji startowej do 6-godzinnego wyścigu.

Ten ruszył o 13:00. Jako pierwszy w #83 za kierownicą zasiadł Hanson. Niestety stracił jedno miejsce na starcie. Nie miał zbyt dobrego tempa, a przecież Imola jest bardzo wąskim i dość krętym torem, gdzie trudno o wyprzedzanie. Za chwilę Brytyjczyk zobaczył w lusterku dobrze znanego fanom Formuły 1 Kevina Magnussena. Ostatecznie odparł atak Duńczyka. Doszło do kontaktu między nimi.

Pit stop Hansona został opóźniony, zjechał jako ostatni, przez co nawet przez chwilę był liderem. "Nadcięcie" opłaciło się, wyjechał z boksów na 6. lokacie, czyli "zarobił" 3. Przy wirtualnej neutralizacji przesunął się na 5. pozycję, bo mechaników odwiedził Ferdinand Habsburg.

Kierowca urodzony w 1999 roku nabrał wiatru w żagle, nie dał się wyprzedzić Mike'owi Conwayowi, niejako spowodował, że stracił on pozycję na rzecz Habsburga. Po dwóch godzinach jazdy o 15:00 Hanson oddał miejsce Yifeiowi Ye.

Robert Kubica w 6h Imola. Kłopoty Polaka na torze

AF Course utrzymywało się na czwartym miejscu. Robert Kubica wrócił na tor o godzinie 17:06. Niestety, Polak szybko wpadł w bardzo poważne tarapaty.

Roberta Kubicę sybko wyprzedził Milesi, a chwilę wcześniej na torze pojawił się deszcz. Polak spadł na 7. miejsce, a jego opony, na których przejechano już 91 okrążeń, podczas opadów zdecydowanie nie pomagały.

O godzinie 18:00 kolejny zawodnik wyprzedził Kubicę. Był to Antonio Fuoco. Pozycja Kubicy spadała w zastraszającym tempie i niedługo później Polak był już 12. W tym czase zjechał do alei serwisowej i dostał nowe opony, ale na pościg za czołówką było już za późno.

Ostatecznie Robert Kubica dojechał na metę na dziesiątym miejscu. Pierwszy był Sebastien Buemi - Szwajcar z Toyoty. Drugie miejsce to Ferrari i znany fanom F1 Antonio Giovinazzi. Podium domknął Kamui Kobayashi (Toyota).

Robert Kubica u boku Roberta Shwartzmana i Yifeia Ye

Robert Kubica

Robert Kubica

