Freestyle Heroes: energetyczny spektakl już w lutym w Krakowie

Freestyle Heroes to dwie godziny emocji, które nie opadają choćby na chwilę. To dopracowany w każdym detalu spektakl, łączący pokaz niezwykłych umiejętności, odwagi i sportowej brawury, z energetyczną muzyką, oszałamiającą grą świateł oraz elementami pirotechniki, które robią piorunujące wrażenie. Zwłaszcza, że organizatorzy przy każdej edycji dbają o przygotowanie niespodzianki, która poderwie z krzesełek wszystkich widzów bez wyjątku!

- Freestyle Heroes to światowej klasy widowisko w sportach akcji. Na jednym wydarzeniu zobaczycie 25 zawodników na BMX-ach, rowerach MTB, hulajnogach, rolkach, motocyklach FMX i quadach. To będzie elektryzujący pokaz, na który złożą się skoki na wysokość trzeciego piętra i dystans 25 metrów. Do tego akcje specjalne: ewolucje na trzykołowcu, tandemie BMX oraz triki które w Polsce nigdy nie były wykonywane. Mamy gwiazdy z Europy, ale promujemy przede wszystkim polskich zawodników, którzy bardzo często są bardziej znani na świecie niż w kraju. Bracia Godziek, Bartek Oskroba czy Tomek Przybylik to wielkie nazwiska sceny międzynarodowej. Razem z nimi gwarantujemy maksymalną dawkę emocji - podkreślił Wojciech Tandeck, organizator wszystkich sześciu edycji Freestyle Heroes.