FIA z ważnym komunikatem przed wyścigiem F1. Jest zmiana. Kibice mogą się cieszyć

Po długim, ponad miesięcznym oczekiwaniu w końcu do rywalizacji wróciła "królowa" motorsporu - Formuła 1. Przypomnijmy, że taka przerwa spowodowana była odwołaniem wyścigów na Bliskim Wschodzie ze względu na napiętą sytuację polityczną. Pierwszym weekendem wyścigowym po Japonii są Stany Zjednoczone, a dokładniej Miami.

Za nami już właściwie wszystkie zaplanowane sesje, a w planach pozostaje już tylko "danie główne", czyli wyścig. Ten zaplanowany był początkowo na niedzielę na 16:00 czasu lokalnego, czyli 22:00 czasu polskiego. Niestety jego start stanął pod znakiem zapytania. Wszystko przez niezbyt korzystne prognozy pogodowe.

Z tego powodu FIA wraz z organizatorami odbyli specjalne spotkanie, a na nim podjęto kluczowe decyzje. Takie informacje mogą bardzo ucieszyć polskich kibiców, bowiem nie będą musieli czekać do aż tak późnego wieczora.

FIA z oficjalnym komunikatem. "Podjęto decyzję"

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych FIA przekazała, że wobec złych prognoz pogodowych wyścig odbędzie się o trzy godziny wcześniej, czyli o godz. 13:00 czasu lokalnego w Miami. Oznacza to, że w Polsce start zaplanowany jest na godz. 19:00.

- Po rozmowach pomiędzy FIA, FOM i promotorem z Miami podjęto decyzję o przesunięciu rozpoczęcia niedzielnego Grand Prix Miami na godzinę 13:00 czasu lokalnego w Miami ze względu na prognozę pogody, która przewiduje silniejsze burze po południu, blisko pierwotnie planowanej godziny rozpoczęcia wyścigu - czytamy.

Relację tekstową "na żywo" z Grand Prix w Miami będzie można śledzić w serwisie Interia Sport. Jej początek zaplanowany jest na godz. 19:00.

George Russell LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Fernando Alonso PAUL CROCK/AFP East News

Max Verstappen TAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

