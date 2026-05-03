FIA z ważnym komunikatem przed wyścigiem F1. Jest zmiana. Kibice mogą się cieszyć
Po ponad miesiącu przerwy związanej z odwołaniem wyścigów na Bliskim Wschodzie wróciła Formuła 1. Najlepsi kierowcy świata rywalizują na torze w Miami. Do tej pory weekend wyścigowy toczył się po myśli organizatorów, jednak pod znakiem zapytania stanął niedzielny wyścig. Wszystko przez złe prognozy pogody. Z tego względu FIA poinformowała, że start odbędzie się trzy godziny wcześniej (19:00 czasu polskiego). Takie wieści mogą cieszyć kibiców z Polski, którzy nie będą musieli czekać do późnego wieczora.
Po długim, ponad miesięcznym oczekiwaniu w końcu do rywalizacji wróciła "królowa" motorsporu - Formuła 1. Przypomnijmy, że taka przerwa spowodowana była odwołaniem wyścigów na Bliskim Wschodzie ze względu na napiętą sytuację polityczną. Pierwszym weekendem wyścigowym po Japonii są Stany Zjednoczone, a dokładniej Miami.
Za nami już właściwie wszystkie zaplanowane sesje, a w planach pozostaje już tylko "danie główne", czyli wyścig. Ten zaplanowany był początkowo na niedzielę na 16:00 czasu lokalnego, czyli 22:00 czasu polskiego. Niestety jego start stanął pod znakiem zapytania. Wszystko przez niezbyt korzystne prognozy pogodowe.
Z tego powodu FIA wraz z organizatorami odbyli specjalne spotkanie, a na nim podjęto kluczowe decyzje. Takie informacje mogą bardzo ucieszyć polskich kibiców, bowiem nie będą musieli czekać do aż tak późnego wieczora.
FIA z oficjalnym komunikatem. "Podjęto decyzję"
W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych FIA przekazała, że wobec złych prognoz pogodowych wyścig odbędzie się o trzy godziny wcześniej, czyli o godz. 13:00 czasu lokalnego w Miami. Oznacza to, że w Polsce start zaplanowany jest na godz. 19:00.
- Po rozmowach pomiędzy FIA, FOM i promotorem z Miami podjęto decyzję o przesunięciu rozpoczęcia niedzielnego Grand Prix Miami na godzinę 13:00 czasu lokalnego w Miami ze względu na prognozę pogody, która przewiduje silniejsze burze po południu, blisko pierwotnie planowanej godziny rozpoczęcia wyścigu - czytamy.
Relację tekstową "na żywo" z Grand Prix w Miami będzie można śledzić w serwisie Interia Sport. Jej początek zaplanowany jest na godz. 19:00.