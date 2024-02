F3. Gdzie i kiedy oglądać Sztukę i Wiśnickiego? Format weekendu, zasady serii

Formuła 3 to seria przeznaczona dla bolidów jednomiejscowych . W zmaganiach biorą udział młodzi kierowcy, przed którymi owocna kariera dopiero stoi otworem. Chociażby sezon 2020 padł łupem Oscara Piastriego. Australijczyk obecnie z dobrym skutkiem radzi sobie w Formule 1 i kontynuuje przygodę w barwach McLarena. Pomimo małego doświadczenia w królowej sportów motorowych, w swoim debiutanckim roku podopieczny Marka Webbera zwyciężył w jednym z wyścigów sprinterskich.

F3. Główni rywale Kacpra Sztuki i Piotra Wiśnickiego

Kto wie, być może jego drogą podąży któryś z kierowców z obecnej stawki. Na liście startowej znajduje się aż dwóch Polaków, co jeszcze nie tak dawno było wręcz nie do pomyślenia. Drugie podejście do Formuły 3 przed Piotrem Wiśnickim. Debiut czeka Kacpra Sztukę. 18-latek robi prawdziwą furorę w świecie motorsportu. Ogromny potencjał nastolatka zauważył zresztą Red Bull i od niedawna nasz rodak jest dumnym członkiem programu juniorskiego najlepszego zespołu na świecie.