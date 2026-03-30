Ewolucja zamiast rewolucji. Nowe oklejenie Marczyka i Gospodarczyka nawiązuje do mistrzowskiego sezonu 2025
W sezonie 2026 Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk będą bronili tytułu mistrzów Europy. Planem załogi ORLEN Team jest start we wszystkich siedmiu rundach tegorocznej kampanii FIA ERC. Miko i Szymon wraz z ogłoszeniem planów na sezon zaprezentowali też nowe oklejenie swojej Skody Fabii RS Rally2. Nawiązuje ono do wielkiego sukcesu sprzed roku.
Założeniem zespołu było to, aby nowe oklejenie na sezon 2026 nie było kompletną rewolucją, a solidną ewolucją dobrze znanego schematu. Stąd projekt, który jest udoskonaleniem czegoś, co już w przeszłości przypadło kibicom do gustu. Ma to również wpływ na budowanie tożsamości zespołu, który w taki sposób chciał nawiązać do sezonu 2025 - mistrzowskiego w kampanii Rajdowych Mistrzostw Europy.
Oklejenie wprowadza na rajdową Skodę nieco inny charakter. Nowością jest niebieska, satynowa powierzchnia, która żyje światłem i zmienia się w zależności od otoczenia. Zastosowana folia o metalicznym wykończeniu pozwala uzyskać efekt wyraźnej głębi koloru, przy jednoczesnym ograniczeniu klasycznego połysku. Wszystko to dodatkowo podkreśla linię nadwozia i wraz z poziomymi wstawkami nadaje Fabii RS Rally2 bardziej dynamicznego charakteru.
Wszystko, co musisz wiedzieć o załodze ORLEN Team:
· Miko Marczyk ma 30 lat, urodził się 24 października 1995 roku w Łodzi. Rozpoczynał przygodę z motorsportem od kartingu, gdzie trzykrotnie został Mistrzem Polski w Kartingu Halowym;
· Rywalizację w rajdach rozpoczął w 2016 roku startami w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska, gdzie od razu zajął 3. miejsce w jednym z najlepiej obsadzonych sezonów w historii cyklu;
· Szymon Gospodarczyk ma 40 lat, urodził się 19 maja 1985 roku w Rabce Zdrój. Swoją przygodę z rajdowym pilotażem rozpoczął w 2005 roku od startów w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM;
· Załoga startuje razem od sezonu 2017. Wówczas wywalczyli mistrzostwo Polski w klasie Open N. W kolejnych latach Marczyk i Gospodarczyk wywalczyli dwa tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej, a Miko został najmłodszym mistrzem Polski w historii;
· Ich największym sukcesem jest mistrzostwo Europy w klasyfikacji generalnej w sezonie 2025. Dochodzą do tego m.in.: dwa tytuły drugich wicemistrzów Europy, wygrana w ORLEN Rajdzie Polski, 10 miejsc na podium w mistrzostwach Europy oraz 5 miejsc na podium w mistrzostwach świata;
· Załoga startuje Skodą Fabią RS Rally2. Samochód ma silnik o pojemności 1,6 litra i mocy ok. 300 koni mechanicznych. Rozpędza się do setki w 3 sekundy. Ma napęd na cztery koła i pięciobiegową, sekwencyjną skrzynię biegów.