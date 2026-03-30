Ewolucja zamiast rewolucji. Nowe oklejenie Marczyka i Gospodarczyka nawiązuje do mistrzowskiego sezonu 2025

Założeniem zespołu było to, aby nowe oklejenie na sezon 2026 nie było kompletną rewolucją, a solidną ewolucją dobrze znanego schematu. Stąd projekt, który jest udoskonaleniem czegoś, co już w przeszłości przypadło kibicom do gustu. Ma to również wpływ na budowanie tożsamości zespołu, który w taki sposób chciał nawiązać do sezonu 2025 - mistrzowskiego w kampanii Rajdowych Mistrzostw Europy.

Oklejenie wprowadza na rajdową Skodę nieco inny charakter. Nowością jest niebieska, satynowa powierzchnia, która żyje światłem i zmienia się w zależności od otoczenia. Zastosowana folia o metalicznym wykończeniu pozwala uzyskać efekt wyraźnej głębi koloru, przy jednoczesnym ograniczeniu klasycznego połysku. Wszystko to dodatkowo podkreśla linię nadwozia i wraz z poziomymi wstawkami nadaje Fabii RS Rally2 bardziej dynamicznego charakteru.

Wszystko, co musisz wiedzieć o załodze ORLEN Team:

· Miko Marczyk ma 30 lat, urodził się 24 października 1995 roku w Łodzi. Rozpoczynał przygodę z motorsportem od kartingu, gdzie trzykrotnie został Mistrzem Polski w Kartingu Halowym;

· Rywalizację w rajdach rozpoczął w 2016 roku startami w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska, gdzie od razu zajął 3. miejsce w jednym z najlepiej obsadzonych sezonów w historii cyklu;

· Szymon Gospodarczyk ma 40 lat, urodził się 19 maja 1985 roku w Rabce Zdrój. Swoją przygodę z rajdowym pilotażem rozpoczął w 2005 roku od startów w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM;

· Załoga startuje razem od sezonu 2017. Wówczas wywalczyli mistrzostwo Polski w klasie Open N. W kolejnych latach Marczyk i Gospodarczyk wywalczyli dwa tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej, a Miko został najmłodszym mistrzem Polski w historii;

· Ich największym sukcesem jest mistrzostwo Europy w klasyfikacji generalnej w sezonie 2025. Dochodzą do tego m.in.: dwa tytuły drugich wicemistrzów Europy, wygrana w ORLEN Rajdzie Polski, 10 miejsc na podium w mistrzostwach Europy oraz 5 miejsc na podium w mistrzostwach świata;

· Załoga startuje Skodą Fabią RS Rally2. Samochód ma silnik o pojemności 1,6 litra i mocy ok. 300 koni mechanicznych. Rozpędza się do setki w 3 sekundy. Ma napęd na cztery koła i pięciobiegową, sekwencyjną skrzynię biegów.

Kalendarz rajdowych mistrzostw Europy materiały prasowe

