Obok Polaka w ekipie jeżdżą Yifei Ye oraz Louis Deletraz. W piątek najwięcej czasu na torze spędził jednak kierowca z Krakowa. Powrócił on do zmagań w ELMS po dwóch występach w Grand Prix Formuły 1. Oglądaliśmy go w akcji podczas GP Holandii i Włoch, gdzie zastępował w barwach Alfa Romeo Racing Orlen Kimiego Raikkonena, który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Robert Kubica i jego zespół ze świetnym czasem

WRT w trakcie treningu uzyskało czas 2:06.777, co było drugim wynikiem. Najlepsza okazała się ekipa United Autosports (2:05.743).



W sobotę odbędą się kwalifikacje, zaś w niedzielę - 4h Spa. Zespół Kubicy jest aktualnie liderem cyklu. Nad drugim G-Drive Racing ma 11 punktów przewagi.



TC

Reklama