Dwa miesiące niepewności Polaka. Chodziło o rekord Guinnessa, wreszcie jest werdykt

Mikołaj Marczyk na co dzień zajmuje się rajdami samochodowymi. I śmiało można zaliczyć go do europejskiej czołówki. Sportowiec aż trzykrotnie triumfował w prestiżowej Barbórce na ulicach Warszawy. Ponadto dwukrotnie stawał na podium w kontynentalnym czempionacie. Wciąż wydaje się, że najlepsze dopiero przed nim. Nasz rodak ma zaledwie 29 lat, co oznacza mnóstwo kolejnych sezonów do przejechania.