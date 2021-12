Kobieca załoga została oficjalnie zgłoszona do startu przez jednego z organizatorów imprezy - Saudyjską Federację Samochodowo-Motocyklową.

To istotny przełom, bowiem do 2018 roku kobiety w Arabii Saudyjskiej nie mogły samodzielnie prowadzić samochodów. Zakaz zniesiono dopiero po akcjach protestacyjnych pań, które miały już prawo jazdy, ale nie mogły z nich korzystać.

- Start w Dakarze jest spełnieniem moich marzeń - powiedziała 33-letnia Al-Obaidan. - Robię to, co kocham, otrzymuję duże wsparcie od ludzi. Dla wielu kobiet to inspiracja do działania - dodała.

Rajd Dakar 2022. Kobiety na starcie

Al-Obaidan ma już doświadczenie w rajdach terenowych, m.in. zajęła siódme miejsce w Pucharze Świata FIA w rajdach Baja. Także 33-letnia Akeel startowała już w rundach Baja FIA Cup. Ostatni rok spędziła jednak bez startów, przechodziła bowiem rekonwalescencję po wypadku na torze w Bahrajnie, gdzie doznała urazu kręgosłupa i złamania miednicy.

- Miesiące po wypadku były bolesne, ale i tak miałam szczęście, gdyż obyło się bez operacji. W sportach motorowych musisz zaakceptować ryzyko, bez tego trudno o dobry wynik - wskazała Akeel.

Trasa rozpoczynającej się w Nowy Rok imprezy liczy ponad 8300 km, prowadzi przez pustynie i góry, średnio jeden etap będzie miał ponad 600 km.