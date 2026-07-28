Cios przed finałem mistrzostw świata. Zmiana planów, Kubica zostanie w Europie

Konflikt między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem wciąż torpeduje wiele wydarzeń sportowych. Cierpią na nim przede wszystkim kibice motorsportu pochodzący z Bliskiego Wschodu. Nie doszły do skutku chociażby wyścigi Formuły 1 w Bahrajnie oraz Arabii Saudyjskiej zaplanowane pierwotnie na początku obecnie trwającej rywalizacji. Wciąż natomiast nie wiadomo co działacze postanowią w sprawie ostatniego weekendu w Abu Zabi.

Problemu nie mają już za to World Endurance Championships. Na oficjalnej stronie serii dzisiaj pojawił się komunikat potwierdzający przeniesienie bliskowschodnich rund na Stary Kontynent. O ile smucą się Katarczycy oraz Bahrajńczycy, o tyle powody do radości mają Hiszpanie i Włosi. To właśnie w tych krajach czołowi kierowcy długodystansowi powalczą o ostatnie punkty do klasyfikacji generalnej mistrzostw świata.

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"Zdecydowaliśmy się zastąpić te dwa wyścigi kończące sezon wyścigami w Barcelonie i Monzy. Z logistycznego punktu widzenia podjęcie tej decyzji było konieczne, aby umożliwić producentom, zespołom i organizacji FIA WEC dokonanie wszelkich niezbędnych ustaleń" - powiedział w komunikacie Frederic Lequien, dyrektor generalny FIA WEC. "Chciałbym serdecznie podziękować Katarowi i Bahrajnowi za zrozumienie w tych trudnych czasach" - dodał.

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Polscy kibice podczas dwóch ostatnich wyścigów będą bacznie przyglądać się zwłaszcza Robertowi Kubicy. Ten wraz z pozostałymi zawodnikami musi zmienić plany i w październiku oraz listopadzie nie opuści Europy. Dodatkowo doskonale zna on obiekt w stolicy Katalonii, tak samo zresztą jak słynną Monzę. Jeździł tam choćby w bolidzie Formuły 1. I to z całkiem dobrym skutkiem, ponieważ w Italii w 2008 roku uplasował się na najniższym stopniu podium.

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AF Corse #83, którego barwy reprezentuje Krakowianin, w klasyfikacji generalnej plasuje się obecnie na dziewiątej lokacie. Strata do podium jest dosyć spora, bo wynosi aż 34 "oczka".

Pozostałe wyścigi w tym sezonie FIA WEC:

6.09 - Stany Zjednoczone (Lone Star Le Mans)

27.09 - Japonia (6 Hours of Fuji)

18.10 - Hiszpania (6 Hours of Barcelona)

08.11 - Włochy (6 Hours of Monza)

Robert Kubica IMAGO/Leco Viana East News

Robert Kubica IMAGO/André Ferreira East News

Robert Kubica Julien Delfosse / DPPI AFP





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