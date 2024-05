Chwile grozy przed wyścigiem F1. To mogło skończyć się tragicznie [WIDEO]

Weekend w Monako to co roku wielkie święto dla każdego kibica interesującego się motorsportem. Na ulicach księstwa zawsze dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Pomimo, że tor nie sprzyja wyprzedzaniu, kibice będący na miejscu nie nudzą się ani przez moment. Nie inaczej jest w trwających obecnie zmaganiach. Formule 1 towarzyszą F2 oraz F3. W ostatniej z serii ścigają się między innymi dwaj Polacy - Kacper Sztuka oraz Piotr Wiśnicki. "Biało-Czerwoni" są już zresztą po kwalifikacjach. W nich niestety nie poradzili sobie najlepiej. Chyba tylko cud sprawi, iż opuszczą prowizoryczny padok z punktami do klasyfikacji generalnej.

