Chce zostać drugim po Kubicy Polakiem w F1. Teraz odniósł kolejny sukces

Tymoteusz Kucharczyk ma za sobą kolejny i z pewnością najbardziej wymagający do tej pory weekend w Indy NXT. Zmagania na torze Road America w stanie Wisconsin polski kierowca rozpoczął raczej średnio - po wpadce w kwalifikacjach w sobotnim wyścigu startował z czwartego pola, zdołał jednak odrobić straty i awansował ostatecznie na ósmą pozycję, zdobywając tym samym kolejne punkty do klasyfikacji generalnej kierowców.

Znacznie lepiej 20-latek poradził sobie w niedzielę. Choć pozycja startowa była jeszcze gorsza (ruszał bowiem z szesnastego pola), udało mu się w trakcje wyścigu wyprzedzić aż trzynastu rywali i awansować na trzecią pozycję. Już samo to było dla Kucharczyka powodem do radości, jednak los uśmiechnął się do niego ponownie - zwycięzca wyścigu Alessandro de Tullio i jego kolega z zespołu Nicholas Monteiro zostali bowiem zdyskwalifikowani za złamanie przepisów 15.1.3 and 15.1.12.2. W samochodach obu kierowców zamontowano bowiem nie te zestawy opon - de Tullio otrzymał w niedzielnym wyścigu opony Monteiro z sobotnich kwalifikacji, a opony de Tullio z kwalifikacji trafiły do maszyny Monteiro. Oznaczało to awans Kucharczyka na drugie miejsce.

Tymoteusz Kucharczyk zachwyca za oceanem. Szóste podium w Indy NXT, a to jeszcze nie koniec

Dla Tymoteusza Kucharczyka jest to szóste podium w tym sezonie. Wcześniej Polak stawał na pudle w wyścigach na torach w Petersburgu i Arlington, w pierwszym wyścigu na Barber Motorsports Park w Birmingham, w drugim wyścigu w Indianapolis oraz w Detroit. Szansę na kolejne podium 20-latek będzie miał już na początku lipca. W dniach 4-5 lipca rywalizacja w ramach serii Indy NXT odbywać się będzie na torze Mid-Ohio Sports Car Course.

Po 10 wyścigach Tymoteusz Kucharczyk pozostaje wiceliderem klasyfikacji generalnej kierowców. Polak ma 344 punkty na swoim koncie i do liderującego Nikity Johnsona z Cape Motorsports Powered by ECR traci zaledwie sześć punktów.

Tymek Kucharczyk materiały prasowe

Tymek Kucharczyk materiały prasowe

Tymek Kucharczyk materiały promocyjne





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