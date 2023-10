Polska odzyska swoją rundę w WRC – najbardziej prestiżowej serii rajdów samochodowych. Od przyszłego roku organizowany w Mikołajkach i okolicy Rajd Polski stanie się jedną z rund mistrzostw świata. To efekt wieloletnich starań organizatorów i wydatnego wsparcia finansowego ze strony PKN Orlen. Bardzo ważne było też to, że tegoroczny Rajd Polski – rozgrywany jeszcze w ramach mistrzostw Europy – wypadł bardzo dobrze i potwierdził przygotowanie naszego kraju do organizacji topowej imprezy.