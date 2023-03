Kitty O`Neil przyszła na świat 24 marca 1946 roku w Corpus Christi w Teksasie. Jej historia zaczyna się dramatycznie, bo mając zaledwie 4 miesiące zachorowała jednocześnie na odrę i ospę, co w konsekwencji spowodowało u niej utratę słuchu. Tragizmu tej sytuacji dopełnia fakt, że jej rodzice aż do drugiego roku życia swojej córki nie zauważyli jej głuchoty. Dodatkowo jej matka, z pochodzenia Czirokezka, zabroniła jej nauki języka migowego, chcąc, by nauczyła się mówić tylko na podstawie wibracji krtani, a odbierać komunikaty od innych osób miała z ruchu warg.