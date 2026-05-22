Tymek Kucharczyk już od wczesnego dzieciństwa był na dobrą sprawę związany z wyścigami, jeszcze w wieku przedszkolnym stawiając swoje pierwsze kroki w kartingu. Wieloletnia pasja sprawiła, że 20-letni dziś Polak w błyskawicznym tempie rozwija swoją karierę i nie bez kozery postrzegany jest jako postać mogąca w swoisty sposób przejąć schedę po Robercie Kubicy.

Wraz z początkiem tego roku Kucharczyk zrobił kolejny istotny krok dla rozwoju swych umiejętności - i podpisał umowę z ekipą HMD Motorsports, występującą w zmaganiach Indy NXT, przebojem wdzierając się na najwyższe lokaty w tej rywalizacji.

Już od swojego marcowego debiutu w St. Petersburgu nasz reprezentant zaczął regularnie wdzierać się na podium, a niedawno, podczas drugiego wyścigu w Indianapolis, zaliczył też swoją pierwszą wygraną.

Tymek Kucharczyk znów błyszczy na torze. Kolejne podium Polaka, tym razem nie w Indy NXT

Choć Indy NXT bez dwóch zdań obecnie zaprząta większość myśli zawodnika rodem z Łodygowic, to w przerwie między kolejnymi odsłonami tego współzawodnictwa znalazł on czas i chęci na wzięcie udziału w jeszcze innym wyścigu z serii USF Pro 2000.

The Freedom 90, bo pod taką nazwą się on odbył, również miał miejsce w stolicy stanu Indiana i Kucharczyk po raz kolejny pokazał na torze wielką klasę zajmując... trzecie miejsce.

Polak osiągnął dokładnie czas 35:59.8014, a szybsi od niego okazali się jedynie dwaj przedstawiciele teamu Turn 3 Motorsport - Michael Costello oraz Leonardo Escorpioni. Pierwszy z nich wygrał z czasem 35:56.7095.

Tymek Kucharczyk tymczasem powróci do ścigania w Indy NXT już 31 maja, kiedy to odbędzie się rywalizacja Streets of Detroit. W ubiegłym roku triumfował w niej Norweg Dennis Hauger - miejmy nadzieję, że nasz młody talent na koniec miesiąca w swoisty sposób przejmie po nim pałeczkę.

