Nie ma chyba fana motorsportu, który nie znałby Roberta Kubicy. Polak zachwycał najpierw w Formule 1, a potem próbował swoich sił m.in. w rajdach samochodowych. Obecnie startuje w wyścigach długodystansowych, a ubiegły sezon był dla niego wyjątkowy. Polak błyszczał na torach WEC, zwyciężając w prestiżowej 24h Le Mans i do samego końca walcząc o tytuł mistrza świata. Jego znakomita forma i doświadczenie sprawiły, że kibice liczyli na kolejny udany sezon i powtórzenie sukcesu w legendarnym francuskim klasyku.

Chińczycy planują wkroczyć do WEC. Robert Kubica musi mieć się na baczności

Wiele wskazuje jednak, że w nadchodzących latach Kubica będzie miał jeszcze większą konkurencję. Chińskie marki samochodowe nie zamierzają poprzestać na ekspansji rynkowej w Europie, a ich ambicje obejmują także motorsport na najwyższym poziomie. Chińscy producenci dostrzegli, że sukcesy w wyścigach długodystansowych są doskonałą formą promocji i sposobem na zdobycie prestiżu w Europie.

Według informacji "motorsport.com", koncerny Chery i Lynk&Co (należący do Geely) planują wejście do długodystansowych mistrzostw świata WEC w klasie Hypercar. Chery, poprzez markę premium Exeed, ogłosiło pięcioletnią strategię, której celem jest zostanie pierwszym chińskim producentem wygrywającym Le Mans. W planach znalazło się m.in. podpisanie umowy z Automobile Club de l'Ouest i budowa toru w Wuhu z certyfikacją Le Mans, który posłuży do testowania nowych modeli. Z kolei Lynk&Co, po zakończeniu udziału w TCR World Tour, szykuje się do startów w WEC, prawdopodobnie w najwyższej kategorii Hypercar, a chińskie zespoły nie wykluczają zakontraktowania doświadczonych europejskich kierowców, którzy pomogliby rozwijać auta pod kątem wyścigów długodystansowych.

Dołączenie Chińczyków do WEC zwiększy konkurencję w serii i będzie oznaczało, że Kubica, jako doświadczony mistrz, będzie musiał mierzyć się z nowymi zespołami, nowymi konstrukcjami i jeszcze mocniej obsadzonymi stawkami.

