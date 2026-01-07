Aż huczy o tym, co planują Chińczycy. Kubica nie będzie zadowolony
Robert Kubica ma za sobą najlepszy sezon w karierze w wyścigach długodystansowych, zwieńczony triumfem w 24h Le Mans i walką o mistrzostwo świata WEC. Wiele wskazuje jednak na to, że przed Polakiem stoją jeszcze większe wyzwania. Jak donoszą zagraniczne media, chińscy producenci szykują się do wejścia do WEC.
Nie ma chyba fana motorsportu, który nie znałby Roberta Kubicy. Polak zachwycał najpierw w Formule 1, a potem próbował swoich sił m.in. w rajdach samochodowych. Obecnie startuje w wyścigach długodystansowych, a ubiegły sezon był dla niego wyjątkowy. Polak błyszczał na torach WEC, zwyciężając w prestiżowej 24h Le Mans i do samego końca walcząc o tytuł mistrza świata. Jego znakomita forma i doświadczenie sprawiły, że kibice liczyli na kolejny udany sezon i powtórzenie sukcesu w legendarnym francuskim klasyku.
Chińczycy planują wkroczyć do WEC. Robert Kubica musi mieć się na baczności
Wiele wskazuje jednak, że w nadchodzących latach Kubica będzie miał jeszcze większą konkurencję. Chińskie marki samochodowe nie zamierzają poprzestać na ekspansji rynkowej w Europie, a ich ambicje obejmują także motorsport na najwyższym poziomie. Chińscy producenci dostrzegli, że sukcesy w wyścigach długodystansowych są doskonałą formą promocji i sposobem na zdobycie prestiżu w Europie.
Według informacji "motorsport.com", koncerny Chery i Lynk&Co (należący do Geely) planują wejście do długodystansowych mistrzostw świata WEC w klasie Hypercar. Chery, poprzez markę premium Exeed, ogłosiło pięcioletnią strategię, której celem jest zostanie pierwszym chińskim producentem wygrywającym Le Mans. W planach znalazło się m.in. podpisanie umowy z Automobile Club de l'Ouest i budowa toru w Wuhu z certyfikacją Le Mans, który posłuży do testowania nowych modeli. Z kolei Lynk&Co, po zakończeniu udziału w TCR World Tour, szykuje się do startów w WEC, prawdopodobnie w najwyższej kategorii Hypercar, a chińskie zespoły nie wykluczają zakontraktowania doświadczonych europejskich kierowców, którzy pomogliby rozwijać auta pod kątem wyścigów długodystansowych.
Dołączenie Chińczyków do WEC zwiększy konkurencję w serii i będzie oznaczało, że Kubica, jako doświadczony mistrz, będzie musiał mierzyć się z nowymi zespołami, nowymi konstrukcjami i jeszcze mocniej obsadzonymi stawkami.