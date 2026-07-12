Po niezwykle pasjonującym 24-godzinnym wyścigu Le Mans, nadszedł czas na 6h of Sao Paulo w Brazylii. Sobotnie kwalifikacje zakończyły się nie najlepiej dla ekipy Roberta Kubicy, która uplasowała się na dziesiątym miejscu. Polak oraz jego koledzy z zespołu, Yifei Ye oraz Phil Hanson, nie mieli jednak zamiaru się poddać i już od pierwszych okrążeń walczyli o jak najlepszą pozycję.

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Niedzielną rywalizację rozpoczął Chińczyk, który zdołał awansować na szóstą pozycję. Złamał on jednak przepisy na starcie, co poskutkowało pięciosekundową karą dla zespołu AF Corse #83. Podczas gdy rywale kolejno zjeżdżali na pit-stop, Ye pozostał na torze i tymczasowo awansował na pozycję lidera. Po pit-stopie i odbyciu kary Ye spadł na siódmą pozycję, mniej więcej w tym samym czasie na torze doszło do incydentu, obróciło się bowiem jedno z LMGT3, a po kilku minutach sędziowie ogłosili Full Course Yellow.

Po wznowieniu rywalizacji pod lupą sędziów znalazły się Ferrari #50 i Toyota #7 za złamanie procedur. Wkrótce potem ogłoszono karę przejazdu przez boksy dla obu ekip, co poskutkowało awansem AF Corse #83 na piątą pozycję.

Po dwóch godzinach za kierownicą Yifeia Ye zmienił Phil Hanson, który wyjechał na tor na ósmej pozycji. Kilka minut później Brytyjczyk miał delikatny kontakt z Cadillakiem #12, przez co sporo stracił. Zespołowy kolega Kubicy zgłosił, że Norman Nato miał celowo doprowadzić do kontaktu, czym zajęli się sędziowie. Ostatecznie jednak obyło się bez kary dla Francuza.

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Kolejny pit-stop Hanson zaliczył jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sędziów ws. Nato. Na tor wyjechał na szóstej pozycji, jednak jego tempo nie było rewelacyjne. Problemy pojawiły się tuż przed godziną 20.00 czasu polskiego - wówczas Brytyjczyk uderzył w tył innego auta, co poskutkowało 10-sekundową kara dla AF Corse #83.

Na ostatnie dwie godziny za kierownicą zasiadł Robert Kubica, a wkrótce potem ekipa Polaka odsłużyła karę i powróciła na tor "z czystym kontem". Uszkodzony przez Hansona spliter mocno przeszkadzał Krakowianinowi, jednak robił on co w jego mocy, aby zapewnić swojej drużynie jak najlepszy wynik na torze Interlagos.

Na nieco ponad godzinę przed zakończeniem wyścigu na torze zaczęły pojawiać się pierwsze krople deszczu. Ekipy zaczęły zjeżdżać do boksów, a w ślady rywali poszedł także Kubica, który powrócił na tor na P10. Po wszystkich pit-stopach Hypercarów AF Corse #83 znajdowało się na ósmej pozycji, jednak po kilku minutach do boksu zjechało na krótkie tankowanie Alpine #35, a Kubica awansował na siódmą pozycję.

Na 23. minuty przed końcem wyścigu deszcz ponownie dał o sobie znać, jednak nie wpłynęło to na rywalizację na Interlagos. Wkrótce potem doszło do incydentu z udziałem Ferrari #50 i BMW #20, co pozwoliło Robertowi Kubicy awansować na piąte miejsce. Ostatecznie Polak zajął P5, tracąc do triumfatorów BMW #15 32.351 s. Na podium znalazły się jeszcze Hypercary Ferrari #51 i Cadillaka #12.

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Robert Kubica IMAGO/LAURENT CARTALADE / MPS AGENCY © East News

Robert Kubica JULIEN DELFOSSE / Julien Delfosse / DPPI via AFP AFP

Robert Kubica IMAGO/André Ferreira East News





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