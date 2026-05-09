Tymek Kucharczyk w 2025 roku wywalczył mistrzostwo Euroformuła Open. Młody Polak marzył o tym, aby zrobić krok do przodu i znaleźć się w Formule 2, a więc na bezpośrednim zapleczu F1. Tego nie udało się osiągnąć, a na przeszkodzie stanęły pieniądze, których nie udało się zebrać. W związku z tym postanowił swoją karierę kontynuować za oceanem w amerykańskiej serii Indy NXT. 20-latek zasilił barwy zespołu HMD Motorsports.

Polak w pierwszych pięciu rundach spisywał się bardzo dobrze. W St. Petersburgu, Arlington i Alabamie zajmował trzecie miejsce. Zresztą - jako jedyny kierowca w stawce - ani razu nie wypadł poza pierwszą piątkę. W związku z tym w klasyfikacji generalnej plasował się na czwartej pozycji ze stratą 36 punktów do lidera cyklu - Nikity Johnsona.

Wielkie zwycięstwo Kucharczyka. Triumf na legendarnym torze

W tegoroczny weekend kierowcy rywalizują na legendarnym Indianapolis Motor Speedway. - Początek sezonu w USA dał mi dużo pewności siebie. Trzy podia w trzech pierwszych wyścigach pokazują, że mamy tempo i potrafimy regularnie walczyć w czołówce, jednak teraz apetyt jest jeszcze większy. Indianapolis to tor, który zna każdy kierowca na świecie. Sam fakt ścigania się w takim miejscu robi wrażenie, szczególnie, kiedy pomyśli się o historii tego obiektu, wyścigach Formuły 1 czy Indy 500 - mówił przed weekendem wyścigowym,

W piątkowym wyścigu zajął czwarte miejsce, ale miał znacznie większy apetyt, który zaspokoił dobę później. 20-latek startował z piątej pozycji, ale tuż po starcie wykonał niesamowity manewr, który pozwolił mu przesunąć się na pierwszą pozycję.

Wyścig rozgrywany był na dystansie 30 okrążeń. Za plecami Kucharczyka jechał Max Taylor, który kilka razy próbował znaleźć sposób na Polaka. Ten jednak nie popełnił żadnego błędu i przekroczył linię mety jako pierwszy. Drugie miejsce zajął Taylor, który startował z pole position, a trzeci do mety przyjechał Enzo Fittipaldi.

- Wyjątkowy dzień. W listopadzie siedziałem pierwszy raz w tym bolidzie. Jestem wdzięczny moim sponsorom. Trudno było utrzymać za sobą Maxa przez cały wyścig. To był niemal perfekcyjny wyścig, jestem szczęśliwy - mówił Kucharczyk tuż po opuszczeniu bolidu.

Zwycięstwo pozwoliło awansować Kucharczykowi na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Do prowadzącego Johnsona traci 11 "oczek". Kolejny wyścig w ramach serii Indy NXT zaplanowano na 31 maja w Detroit.

