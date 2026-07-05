20-latek chce pójść w ślady Kubicy. Teraz odniósł wielki sukces

Kacper Sztuka w znakomitym stylu zakończył trzecią rundę Eurocup-3 w sezonie 2026. 20-latek reprezentujący barwy zespołu Tecnicar by Amtog w sobotnim wyścigu uplasował się finalnie na piątym miejscu, a wynik ten powtórzył także później podczas sprintu.

W niedzielny poranek na włoskiej Imoli uśmiechnęło się do niego szczęście i zmagania ukończył na trzeciej pozycji. Lepsi od niego byli jedynie lider klasyfikacji generalnej James Egozi oraz Rafael Perard. Dla Sztuki jest to pierwsze podium w tym sezonie.

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Kacper Sztuka z kolejnym awansem w klasyfikacji generalnej Eurocup-3

Do tej pory sezon dla Kacpra Sztuki był raczej słodko-gorzki. 20-latek, który aspiruje do zostania drugim po Robercie Kubicy Polakiem w Formule 1, na torze Paul Ricard we Francji zajął 12. miejsce w pierwszym wyścigu, 12. miejsce w sprincie i siódme miejsce w drugim wyścigu.

W portugalskim Portimao Polak zajął najpierw piąte miejsce w pierwszym wyścigu, jednak w niedzielnych zmaganiach był dopiero 26. Mimo to udało mu się awansować do TOP10 klasyfikacji generalnej, a po znakomitych występach na włoskiej Imoli przedstawiciel Tecnicar by Amtog zaliczył kolejny awans i jest obecnie na siódmym miejscu zestawienia najlepszych kierowców w tym sezonie.

Choć startuje obecnie w serii Eurocup-3, Kacper Sztuka nie ukrywa, że jego priorytetem pozostaje trafienie do Formuły 1. Do tej pory nasz kraj w królowej motorsportu miał okazję reprezentować jedynie Robert Kubica. W sezonie 2008 roku jako pierwszy Polak zwyciężył w wyścigu Grand Prix F1, sięgając po końcowe trofeum podczas GP Kanady. Teraz Krakowianin odnosi sukcesy w wynikach długodystansowych, a w ubiegłym sezonie sięgnął po końcowy triumf w prestiżowym wyścigu 24h Le Mans.

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Kacper Sztuka James Sutton - Formula 1 Getty Images

Kacper Sztuka w barwach Red Bulla Joe Portlock - Formula 1 Getty Images





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