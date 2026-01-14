19-latek zrobi to jako pierwszy Polak w historii. Jest oficjalny komunikat

Tymek Kucharczyk to jeden z najbardziej utalentowanych polskich kierowców młodego pokolenia. Zaledwie 19-letni zawodnik z Łodygowic ma już na koncie imponujące osiągnięcia w międzynarodowym motorsporcie, na czele z mistrzostwem Euroformuły Open, które otworzyło mu drzwi do rozmów o kolejnych krokach w karierze. Od kilku lat konsekwentnie pnie się po szczeblach juniorskich serii wyścigowych, budując reputację kierowcy szybkiego, regularnego i dojrzałego ponad wiek. Nic więc dziwnego, że jego celem był awans do Formuły 2, uznawanej za bezpośrednie zaplecze Formuły 1.

Ten plan nie mógł jednak zostać zrealizowany. Kucharczyk otwarcie przyznawał, że mimo sportowych argumentów zabrakło kluczowego elementu, czyli pełnego zabezpieczenia budżetowego. Koszty startów w Formule 2 są ogromne, a bez odpowiednich sponsorów rywalizacja na tym poziomie nie była możliwa. Zamiast jednak wstrzymywać rozwój lub szukać półśrodków, młody Polak zdecydował się na odważny i przemyślany krok.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Mikołaj Marczyk o swojej pozycji w sportach motorowych. “Musimy walczyć o uwagę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tymek Kucharczyk pierwszym Polakiem w serii Indy NXT

Kucharczyk ogłosił, że w sezonie 2026 będzie startował w amerykańskiej serii Indy NXT. Tym samym przejdzie do historii jako pierwszy Polak rywalizujący w tej prestiżowej kategorii, stanowiącej bezpośrednie zaplecze IndyCar Series. "Z radością mogę ogłosić, że w nadchodzącym sezonie wystartuję w Indy NXT z zespołem HMD Motorsports. Co prawda moim celem była Formuła 2, ale bez pełnego budżetu nie było możliwe zrealizowanie tego programu. Starty w USA budzą we mnie ekscytację, ale przede wszystkim to logiczny krok w rozwoju. Czeka mnie rywalizacja w szybszych samochodach, na wyższym poziomie sportowym i w serii, która daje realne możliwości awansu do najważniejszych mistrzostw na świecie" - przekazał młody Polak.

Indy NXT to seria o wysokim poziomie sportowym, porównywalna z europejskimi FIA F2 i F3, objęta systemem punktów do superlicencji FIA. Kalendarz obejmuje tory drogowe, uliczne oraz owale, co wymaga od kierowców wyjątkowej wszechstronności. Weekend wyścigowy składa się z treningów, kwalifikacji oraz jednego lub dwóch wyścigów, a punkty zdobywają wszyscy zawodnicy, którzy ukończą rywalizację. Zwycięzca otrzymuje 50 punktów, a dodatkowe premie przyznawane są m.in. za pole position i prowadzenie w wyścigu.

Wybór amerykańskiej ścieżki kariery wpisuje się w globalne zmiany w motorsporcie. Stany Zjednoczone odgrywają coraz większą rolę w świecie Formuły 1, co sprawia, że starty w Indy NXT pozostawiają otwartą drogę zarówno do IndyCar, jak i do F1.

Tymek Kucharczyk materiały promocyjne

Tymoteusz Kucharczyk IMAGO/Udo Herrmann East News

Tymek Kucharczyk Tymek Kucharczyk materiały prasowe