15-latek z Rosji zszokował świat tym gestem. Uniknie poważnych konsekwencji?

Przypomnijmy: Artiom Siewieriuchin niedawno wzbudził spory szok w środowisku kartingowym po tym, jak wygrał jedne z zawodów zorganizowanych w ramach młodzieżowych mistrzostw Europy. 15-latek po wyścigu w Portugalii wziął udział w tradycyjnej dekoracji, stając na najwyższym stopniu podium. Wówczas jednak wyraźnie się zapomniał.

Karting. Artiom Siewieriuchin wykonał kontrowersyjny gest, którego może teraz żałować

Gdy z głośnika wybrzmiewał hymn Włoch (Siewieriuchin ściga się bowiem pod włoską flagą), młodzieniec kilkukrotnie uderzył się pięścią w pierś w okolicę serca, po czym wyprostował rękę, prezentując tzw. salut rzymski - gest kojarzony dziś przede wszystkim z ugrupowaniami faszystowskimi i nazistowskimi. Rosjanin następnie mocno się roześmiał - ale bardzo szybko musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania.

Włoska federacja samochodowa postanowiła pozbawić go licencji, a oddzielne postępowanie przeciw Siewieriuchinowi wszczęła też FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa) oraz strona rosyjska. Co więcej umowę z kierowcą zerwała również szwedzka ekipa Ward Racing.

To całkiem sporo, ale być może nastolatkowi uda się uniknąć kolejnych poważniejszych konsekwencji - sporo wskazuje bowiem na to, że Włosi już zdążyli złagodzić kurs względem niego. Jak podaje portal "First Place", choć Siewieriuchin stracił licencje, to cała sprawa może zostać od strony formalnej zakończona ostatecznie jedynie poprzez krótkie zawieszenie.

Włosi mogą odpuścić Siewieriuchinowi. Co zrobi jednak FIA?

Oczywiście według własnych procedur postępuje wciąż FIA i rosyjska federacja, natomiast niewykluczone, że zawodnik - patrząc na rozmiar przewinienia - może wyjść z sytuacji w zasadzie obronną ręką. Na jego korzyść może działać chociażby fakt, że nie ukończył on jeszcze 18. roku życia, więc salut zostanie potraktowany jako "młodzieńczy wybryk".

Jeśli jednak nie zostanie zastosowana taryfa ulgowa śladem włoskiej organizacji, to Artiom Siewieriuchin może niebawem szukać nowego pomysłu na siebie - FIA miała bowiem rozważać nawet dożywotnią dyskwalifikację.