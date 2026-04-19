Czy to koniec kariery Mameda Chalidowa? Szczere słowa po porażce na KSW 117

W walce wieczoru gali XTB KSW 117 Mamed Chalidow zmierzył się z mistrzem wagi średniej Pawłem Pawlakiem. Na szali pojedynku zawisł oczywiście pas wspomnianej dywizji. Starcie było pełne "czarów" ze strony pretendenta, a także dużej kontroli dystansu i konsekwentnej taktyki czempiona. Starcie potrwało cztery rundy i zakończyło się w ostatniej sekundzie wspominanej odsłony. Sędzia widząc mordercze łokcie Pawlaka, lądujące na głowie Chalidowa, postanowił przerwać bój.