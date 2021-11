NA ŻYWO - Gala FEN 37 we Wrocławiu - WAŻENIE (transmisja Polsat Fight) WIDEO |

O godzinie 18:00 rozpoczyna się ważenie przed galą FEN 37 we Wrocławiu. Zobacz transmisję NA ŻYWO z tego wydarzenia.



Gala FEN 37 będzie odbywać się we Wrocławiu w hali Orbita 27 listopada od godziny 19:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na platformie Polsat Box i w serwisie Polsat Box Go w systemie PPV.