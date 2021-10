KSW 64. Shamil Musaev: Celuję w walkę o pas mistrzowski. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Shamilem Musaevem na dniu medialnym przed galą KSW 64. Musaev (14-0, 8 KO, 2 sub) zmierzy się z Michałem Pietrzakiem (10-4, 3 KO, 2 sub).



KSW 64 odbędzie się 23 października w łódzkiej Atlas Arenie. Rozpoczęcie gali planowane jest na godzinę 20:00. Transmisja wydarzenia będzie dostępna przez system PPV w Polsat Box i Polsat Box Go. Skróty walk w Interii Sport i polsatsport.pl.