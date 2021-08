UFC 265. Koszmarna opuchlizna Eda Hermana (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Podczas gali UFC 265 doszło do pojedynku Eda Hermana (26-15, 1 NC, 7 KO, 14 SUB) z Alonzo Menifieldem (11-2, 8 KO, 2 SUB). Ten pierwszy nabawił się bardzo poważnej opuchlizny na nodze, ale mimo to dotrwał do końca walki.