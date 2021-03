KSW 59. Krystian Kaszubowski - Michał Pietrzak. Zapowiedź walki (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

„Zgniatacz” z Poznania i były pretendent do tytułu w wadze półśredniej skrzyżują rękawice na gali KSW 59. 20 marca naprzeciw siebie staną Krystian Kaszubowski (9-1, 2 KO, 1 Sub) oraz Michał Pietrzak (9-4, 3 KO, 2 Sub).

Krystian Kaszubowski ma na koncie już cztery wygrane w okrągłej klatce KSW. Ostatnio zawodnik Mighty Bulls Gdynia spotkał się na gali KSW 55 z Kubą Kamieniarzem i w pięknym stylu wypunktował rywala. Michał Pietrzak znany jest w całym kraju ze swoich znakomitych umiejętności zapaśniczych, ale na gali KSW 53 fani przekonali się, że reprezentant Czerwonego Smoka ma również w pięściach olbrzymią siłę. Poznaniak już w 56. sekundzie posłał na deski Kamila Szymuszowskiego. "Zgniatacz" zadebiutował w KSW na gali KSW 50, gdzie zmierzył się z chorwackim "Robocopem".