Michał Michalski: Niebawem będę gotowy na walkę z Soldiciem (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Michał Michalski (9-4, 5 KO, 1 Sub) pokonał Aleksandara Rakasa (16-8, 8 KO, 6 Sub) przez TKO (łokcie w krucyfiksie) w pierwszej rundzie podczas KSW 58. Oto co Michalski powiedział po walce reporterowi Polsatu Sport Igorowi Marczakowi