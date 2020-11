FEN 31. Sebastian Romanowski - Jonas Magard. Oficjalny trailer (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Gala FEN 31 odbędzie się już w sobotę 28 listopada. W walce wieczoru dojdzie do długo wyczekiwanego rewanżu Daniel Rutkowski (11-2 1NC) - Adrian Zieliński (20-9). Zobaczymy też pojedynek Sebastian Romanowski (14-8-1, 4 KO, 2 SUB ) - Jonas Magard (10-4-0, 1 KO, 6 SUB), którego stawką będzie mistrzowski pas w kategorii koguciej. Zobaczcie oficjalny trailer zapowiadający to starcie.