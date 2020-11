Babilon MMA 18: Paweł Pawlak i Adrian Błeszyński spotkali się w "Koloseum" (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Paweł Pawlak (16-4-1, 9 KO, 3 SUB) i Adrian Błeszyński (9-3-1, 7 KO, 1 SUB) byli gośćmi magazynu sportów walki „Koloseum”. W piątek dojdzie do ich drugiego w historii pojedynku, który będzie walką wieczoru gali Babilon MMA 18: Revenge. Pierwsze starcie Pawlaka z Błeszyńskim zakończyło się remisem.