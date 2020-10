Jan Błachowicz dla Interii: Jonesa czeka dewastacja! Wideo WIDEO |

- Trochę nawet rozumiem Jonesa, że uciekł do wagi ciężkiej, bo najwidoczniej nie chciał ze mną walczyć. Czeka go dewastacja, jeśli dojdzie do tego pojedynku. Bardzo chciałbym z nim wejść do oktagonu - mówi w rozmowie z Interią mistrz UFC w wadze półciężkiej Jan Błachowicz.