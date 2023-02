W piątek Kamil Łaszczyk pokonał Amadeusza "Ferrariego" Roślika, w walce wieczoru gali Fame MMA 17. Przed pojedynkiem, doszło do sporu pomiędzy Łaszczykiem i jego, prawdopodobnie byłym menadżerem, Jerzy Mazurem. Sprawę, na konferencji przed galą, wywołał "Ferrari".

Pięściarz twierdził, że jego umowa z Mazurem już nie obowiązuje, a Mazur miał go oszukiwać w sprawie podatków. Mazur odpowiedział, w mediach społecznościowych, twierdząc że kontrakt z pięściarzem jest aktualny, a on cały czas może reprezentować Łaszczyka w rozmowach z organizatorami gal we wszystkich formułach sportów walki.