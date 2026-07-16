Zwrot ws. Błachowicza, rywal poskarżył się Rosjanom. Nie gryzł się w język

Sierpniowe starcie pomiędzy Błachowiczem a Guskovem miało pozwolić im ostatecznie przesądzić, który z nich jest lepszym zawodnikiem. Panowie mierzyli się już w grudniu zeszłego roku, ale padł wówczas remis.

Głośny rewanż początkowo był zaplanowany na 10 maja na gali UFC w Newark, ale Polak doznał kontuzji łąkotki, która na kilka tygodni wykluczyła go z uprawiania jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Uzbek cierpliwie czekał jednak na "Cieszyńskiego Księcia", odrzucając w międzyczasie m.in. walkę z Iwo Baraniewskim.

Wiele wskazywało na to, że zawodnicy w końcu dopną swego i zmierzą się na gali UFC Fight Night 1 sierpnia w Belgradzie. Wtedy do akcji wkroczyła federacja, która zaproponowała im obydwu zastępstwo za kontuzjowanego Khalila Rountree Jr. w walce wieczoru w Abu Zabi z Magomedem Ankalaevem. Uzbek nie czekał długo i... zaakceptował ofertę.

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Miał być rywalem Błachowicza, a teraz prowokuje

Co ciekawe, Błachowicz także był blisko podpisania kontraktu na walkę z byłym mistrzem wagi półciężkiej. Polak musiał się natomiast zastanowić nad tym, czy zdoła zrobić wagę do starcia z Ankalaevem. W momencie gdy odzwonił do federacji z decyzją, okazało się, że ta dogadała się już z jego niedoszłym sierpniowym rywalem.

Guskov ubiegł więc Błachowicza, a przy okazji rozmowy z rosyjskim Metaratings postanowił wbić w niego pewną szpilkę. Uzbek nie potrafi zrozumieć, jak Polak mógł odrzucić walkę ze względu na wątpliwości dotyczące limitu wagowego.

- W przeciwieństwie do innych nie potrzebuję 24 godzin, żeby się zważyć i ocenić, czy zrobię wagę, czy nie zrobię. (…) Tak, mówię też o Janie. Potrzebował 24 godzin, żeby wejść na wagę. Dla mnie ta walka to bajka. Gdy ją oficjalnie ogłoszono, wszyscy zaczęli gadać: "Zgodziłem się, ale Bogdan ją zgarnął!" - powiedział.

W przypadku, gdyby naszemu rodakowi nie udało się zrobić wagi, ten musiałby jednak oddać część swojego wynagrodzenia za walkę rywalowi. UFC przewiduje, że jest to nawet 20-30 proc. gaży. Nic więc dziwnego, że Błachowicz postanowił nie ryzykować, zachowując przy okazji pełen profesjonalizm startów w klatce.

Jan Błachowicz nie zawalczy na gali UFC 297 JASON SILVA / AGIF / AGIF via AFP AFP

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Jan Błachowicz Handout AFP





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