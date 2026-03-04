Zwrot przed FAME MMA 30, zawodnik UFC skreślony. Prawda wyszła na jaw

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. W oktagonie federacji podczas jej jubileuszu zobaczymy prawdziwe gwiazdy freak fightów, takie jak Marta "Linkimaster" Linkiewicz, Denis "Final Boss" Labryga, Jakub "Kubańczyk" Flas, Maksymilian Wiewiórka oraz Alberto Simao.

Na gali nie zabraknie też sportowych emocji dostarczonych przez m.in. byłych zawodników UFC Makhmuda Muradova i Izabelę Badurek, Akopa Szostaka, Michała "Wampira" Pasternaka oraz Michała "Matrixa" Królika.

Zaskakujące doniesienia ws. gwiazdora UFC przed galą Fame MMA. Zawodnik wszystko zdradził

"Kubańczyk" na kilka tygodni przed FAME MMA 30 udzielił wywiadu serwisowi "MMA.PL", w którym zaskoczył znaczną część widzów. Popularny raper zdradził w nim, że jego walka z Akopem Szostakiem nie jest pierwotnym zestawieniem, w jakim miał wystąpić podczas jubileuszu organizacji. Według Polaka proponowano mu starcie z zawodnikiem UFC, a ten zrezygnował z niego dopiero na trzy dni przed oficjalnym ogłoszeniem.

- Były propozycje zupełnie innego zawodnika, każdy wie, że miał być z UFC. Mam nadzieję, że jeszcze ta walka dojdzie do skutku. Dla mnie to by było spełnienie marzeń. [...] Nigdy bym się nie spodziewał takiej oferty. Mieliśmy walczyć w boksie w dużych rękawicach, więc uważam, że gdybym przewalczył te trzy rundy, to i tak by był ogromny szacunek. Trzy dni przed ogłoszeniem dowiedziałem się, że tam wyszły jakieś problemy z tą walką i jest Akop - powiedział Flas.

Mimo że "Kubańczyk" nie podał dokładnego nazwiska rywala, wiele głosów w sieci wskazuje na to, że mógł nim być Jorge Masvidal. Legendarny zawodnik UFC, co prawda zakończył swoją karierę w 2023 r., ale podczas specjalnej konferencji przed galą UFC 322 powiedział, że "rozmawia z ludźmi z Polski, którzy oferują mu walkę w boksie". Amerykanin zapewnił również, że przy odpowiedniej ofercie finansowej zgłasza pełną gotowość do podjęcia rękawicy.

Tym, co jeszcze bardziej uwiarygodnia potencjalną walkę Flasa z Masvidalem, jest fakt, że "Kubańczyk" wspomina, iż miał dogadaną walkę z zawodnikiem UFC w boskie. W tej samej formule, którą proponowano Amerykaninowi.

Na ten moment żadna ze stron nie potwierdziła jednak doniesień, jakoby to właśnie Masvidal miał być tym zawodnikiem, który wycofał się ze starcia z "Kubańczykiem". Zachęcamy, aby podejść do tej sprawy z odpowiednim dystansem, ponieważ są to jedynie spekulacje oparte na swobodnym łączeniu faktów. Niewykluczone, że po zakończeniu gali FAME MMA 30: Icons poznamy więcej szczegółów.

