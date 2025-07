Zwrot akcji ws. gwiazdy KSW. Najbliższe plany mistrza zaskakują

Salahdine Parnasse w 2017 roku podpisał kontrakt z KSW i praktycznie z miejsca stał się jedną z największych gwiazd polskiej federacji. Francuz kolejnymi zwycięstwami udowadniał swoją wszechstronność, stając się jednym z najlepszych zawodników MMA w całej Europie. Dwa lata po debiucie w KSW Parnasse dostał szansę walki o mistrzowski pas w kategorii piórkowej. Zwycięstwo nad Romanem Szymańskim dało Francuzowi tymczasowy tytuł mistrza w kategorii do 66 kilogramów.

Od 2022 roku głównym celem KSW było zorganizowanie walki Parnasse'a z mistrzem wagi lekkiej Marianem Ziółkowskim . Dwukrotnie z powodów problemów zdrowotnych do tego starcia nie doszło, a finalnie Francuz został mianowany przez KSW mistrzem wagi lekkiej. Apetyt Parnasse'a jednak wciąż się zaostrzał, a w 2023 roku pokusił się o zdobycie trzeciego pasa - tym razem w kategorii w wadze półśredniej. Pięciorundowy bój z niepokonanym w tamtym czasie Adrianem Bartosińskim zakończyło się porażką Francuza po jednogłośnej decyzji sędziów.

Ostatnio Parnasse w ringu KSW pojawił się 10 maja. Jego przeciwnikiem miał być Marcin Held. Do tego starcia jednak nie doszło, a w miejsce Helda... wskoczył Ziółkowski. Ziścił się więc wymarzony scenariusz i kibice w końcu mogli zobaczyć ten pojedynek. Francuz pokonał Polaka po technicznym nokaucie w drugiej rundzie.

- Salahdine to nasz francuski Ngannou. Ma ogień, technikę i pokorę. A Vitu reprezentuje honor i chwalebną przeszłość, która chce rozbłysnąć ponownie. Jesteśmy tu po to, by zaoferować wspaniałe bokserskie widowisko, w 100% nadzorowane, w 100% legalne - tak na temat zbliżającej się walki mistrza KSW wypowiedział się cytowany przez "Le Figaro" promotor Stephane Chaufourier.