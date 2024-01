Żona znanego polityka stawia ultimatum. Dostanie to, co chce - albo odchodzi

Marianna Schreiber - żona Łukasza, polityka PiS - długo zarzekała się, że nigdy nie wejdzie do oktagonu. Walki w formule MMA uważała za przejaw patologii. I otwarcie dawała temu wyraz w licznych komentarzach.

Zebrała za to zasłużone owacje, ale szybko okazało się, że nie dało jej to pełnej satysfakcji. Od dnia walki niemal nieustannie zabiera glos na temat branży MMA, kreując się na influencerkę w tej materii. Nie spodobało się to Lexy Chaplin, współwłaścicielce organizacji Clout MMA.