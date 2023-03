Żona prezesa FEN ruszyła do niego z krzykiem. "Z Najmanem przegrać?"

High League 6. Prezes FEN skrytykowany przez żonę za porażkę z Marcinem Najmanem

W trakcie nagrania słychać jej krzyki. - Co to ma być? Z Najmanem przegrać?! Wstawaj! - zwracała się bezpośrednio do męża. Sam Jóźwiak skomentował nagranie wpisem na Twitterze. - Ania mnie wspiera jak może. Emocje wzięły górę po przegranej walce. Moja ekipa była pewna, że decyzja będzie dla mnie. Nikt nie lubi przegrywać, tym bardziej jak mało brakowało do zwycięstwa. Pozdrawiam wszystkich - skomentował krótko całą sytuację.

- Z takim Najmanem uważam, że przegrać to nie jest wstyd. Ja jestem w tym sporcie nowicjuszem, a on dzisiaj naprawdę pokazał serducho, chciał się bić, był zawzięty. Pogratulowałem mu. Naprawdę się zawziął. Rozmawiałem z nim, powiedział, że zrobił to dla córki, z kim by się dzisiaj nie bił, biłby się do końca - komentował sam przebieg walki Jóźwiak.