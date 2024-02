Żona posła PiS będzie się biła z patostreamerką. Wywołała wielką burzę

Kilka miesięcy temu zawodniczka w bardzo krytycznych słowach wypowiadała się na temat freak-fightów, nazywając tę scenę patologią i zarzekała się, że nigdy nie zjawi się w oktagonie . Kiedy CLOUT MMA ogłosiło angaż Schreiber , wywołało się duże poruszenie wśród internautów oraz przypisano jej łatkę " hipokrytki ". Z takim pseudonimem wychodziła również do walki.

CLOUT MMA: żona polityka PiS zawalczy z patostreamerką

Teraz okazuje się, że "Goha", której pseudonum zmieniono na "Margaret" zawalczy ze wcześniej wspomnianą żoną polityka PiS Marianną Schreiber, co jest bardzo kontrowersyjnym ruchem organizacji, której ambasadorem jest Sławomir Peszko. - Schreiber po ostatniej wygranej z Najlepszą Polską Dziennikarką została koronowana na królową polskich freak-fighterek. Marianna celuje w UFC, ale zanim spełni te marzenia ma do pokonania jeszcze kilka rywalek. Gosia Magical wraca do klatki po wygranej z Nikitą. W łódzkiej Atlas Arenie znów usłyszymy legendarne "Maju, maj". Odmieniona Margaret po metamorfozie będzie chciała kolejny raz zaskoczyć publiczność - czytamy na Facebooku.